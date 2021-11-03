Министра стратегических отраслей Уруского отправили в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского. Его отставку поддержало большинство народных депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Уруского поддержали 342 парламентариев.
Как проголосовали фракции:
В середине 1990-х Уруский работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины, впоследствии руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.
В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.
В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней меньше года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом.
В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.
Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Уруского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности, сообщили РБК-Украина в "Слуге народа".