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Міністра стратегічних галузей Уруського відправили у відставку

Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України відправила у відставку міністра стратегічних галузей Олега Уруського. Його відставку підтримала більшість народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Відставку Уруського підтримали 342 парламентарів.

Як проголосували фракції:

  • "Слуга народу" - 224 за.
  • ОПЗЖ - 17 за.
  • "Європейська солідарність" - 22 за.
  • "Батьківщина" - 19 за.
  • "Голос" - 16 за.
  • Група "За майбутнє" - 11 за.
  • Група "Довіра" - 18 за.

Що відомо про Уруського

У середині 1990-х Уруський працював начальником управління у Національному космічному агентстві України, згодом керував управлінням в апараті РНБО. У 2000-2003 роках обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу.

У 2005-2006 роках Уруський був першим заступником міністра промислової політики в уряді Юлії Тимошенко.

У 2014 році Уруський обіймав посаду заступника гендиректора "Укроборонпрому", трохи згодом - голови Державного космічного агентства, але протримався на ній менш як рік - у серпні 2015-го його звільнили. Після цього зайнявся бізнесом.

У 2020 році його призначили міністром стратегічних галузей.

Хто буде наступним міністром стратегічних галузей

Павло Рябікін, керівник Держмитниці, буде запропонований замість Олега Уруського віце-прем'єром зі стратегічних галузей промисловості, повідомили РБК-Україна в "Слузі народу".

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