Міністра оборони Італії госпіталізували
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.
Його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.
Про причину не повідомляють, але джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.
Госпіталізація Остіна
12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію .
У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.
70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.
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