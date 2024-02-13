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Міністра оборони Італії госпіталізували

Вівторок 13 лютого 2024 09:54
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Міністра оборони Італії госпіталізували Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.

Його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.

Про причину не повідомляють, але джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.

Госпіталізація Остіна

12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію .

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

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