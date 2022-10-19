Міністра у Мадагаскарі звільнили через засудження війни РФ проти України, - ЗМІ

Як повідомляє видання, міністра Річарда Рандріамандрата було звільнено за те, що був одним із тих, хто проголосував на підтримку України. Зі 193 членів Генеральної Асамблеї 143 країни проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вісімнадцять із 35 країн, які утрималися під час голосування минулого тижня, були африканськими.

Reuters повідомляє, що вторгнення Росії в Україну цього року поставило багато африканських країн у незручне дипломатичне становище. Багато хто з них має складну історію відносин із Заходом та колишнім Радянським Союзом, а також важливі економічні зв'язки з Росією. Вони значною мірою уникали приймати чийсь бік у війні, що засмучувало деякі західні країни.

Раніше Мадагаскар завжди утримувався під час різних голосувань щодо резолюцій, пов'язаних із війною в Україні. Уряд говорив про нейтралітет та неприєднання з цього питання.