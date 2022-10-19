Міністра у Мадагаскарі звільнили через засудження війни РФ проти України, - ЗМІ
У Мадагаскарі звільнили міністра закордонних справ за осуд організованих Росією "референдумів" та анексію чотирьох частково окупованих регіонів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє видання, міністра Річарда Рандріамандрата було звільнено за те, що був одним із тих, хто проголосував на підтримку України. Зі 193 членів Генеральної Асамблеї 143 країни проголосували за резолюцію, яка також підтвердила суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вісімнадцять із 35 країн, які утрималися під час голосування минулого тижня, були африканськими.
Reuters повідомляє, що вторгнення Росії в Україну цього року поставило багато африканських країн у незручне дипломатичне становище. Багато хто з них має складну історію відносин із Заходом та колишнім Радянським Союзом, а також важливі економічні зв'язки з Росією. Вони значною мірою уникали приймати чийсь бік у війні, що засмучувало деякі західні країни.
Раніше Мадагаскар завжди утримувався під час різних голосувань щодо резолюцій, пов'язаних із війною в Україні. Уряд говорив про нейтралітет та неприєднання з цього питання.
Нагадаємо, що 12 жовтня Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш розкритикував рішення президента Росії Володимира Путіна анексувати нові українські території. Відповідно до Статуту організації, територія будь-якої країни не має бути об'єктом посягань. А Росія як постійна учасниця Радбезу ООН несе особливу відповідальність за дотримання Статуту.
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