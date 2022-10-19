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Министра в Мадагаскаре уволили из-за осуждения войны РФ против Украины, - СМИ

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Мадагаскар, Среда 19 октября 2022 17:37
Министра в Мадагаскаре уволили из-за осуждения войны РФ против Украины, - СМИ Фото: Ричард Рандриамандрато, глава МИД Мадагаскара (francetvinfo fr)
Автор: Дмитрий Браславский

В Мадагаскаре уволили министра иностранных дел за осуждение организованных Россией "референдумов" и аннексию четырех частично оккупированных регионов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщает издание, министр Ричард Рандриамандрат был уволен за то, что был одним из проголосовавших в поддержку Украины. Из 193 членов Генеральной Ассамблеи 143 страны проголосовали за резолюцию, подтвердившую суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Восемнадцать из 35 стран, воздержавшихся во время голосования на прошлой неделе, были африканскими.

Reuters сообщает, что вторжение России в Украину в этом году поставило многие африканские страны в неудобное дипломатическое положение. Многие имеют сложную историю отношений с Западом и бывшим Советским Союзом, а также важные экономические связи с Россией. Они в значительной степени избегали принимать чью-либо сторону в войне, что огорчало некоторые западные страны.

Ранее Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям, связанным с войной в Украине. Правительство говорило о нейтралитете и неприсоединении по этому вопросу.

Напомним, что 12 октября Генассамблея ООН осудила российскую аннексию территорий Украины.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш подверг критике решение президента России Владимира Путина аннексировать новые украинские территории. Согласно Уставу организации, территория любой страны не должна быть объектом посягательств. Россия же как постоянная участница Совбеза ООН несет особую ответственность за соблюдение Устава.

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