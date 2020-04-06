Міністра енергетики Рада може призначити цього тижня

Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

наразі в парламенті обговорюються можливі кандидатури

Цього тижня Верховна ада може призначити міністра енергетики України. Про це заявив голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі тривають консультації щодо кандидатур на посаду. Нардеп наголосив, що засідання може відбутись у четвер-п'ятницю.

"У нас планується засідання Верховної ради десь в четвер-п’ятницю цього тижня. Тому я сподіваюсь, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра з питань енергетики та екології. Подивимось (хто, - ред.), йде відбір кандидатів, є декілька потенційних претендентів", - заявив Герус.

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу президент заявив, що про імпорт електроенергії з Росії не може йтися в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи.

Згідно з офіційним протоколом Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт електроенергії з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств та зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.