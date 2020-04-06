ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міністра енергетики Рада може призначити цього тижня

Новини » Енергетика     06.04.2020 - 23:18
Міністра енергетики Рада може призначити цього тижня
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)

наразі в парламенті обговорюються можливі кандидатури

Цього тижня Верховна ада може призначити міністра енергетики України. Про це заявив голова комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі тривають консультації щодо кандидатур на посаду. Нардеп наголосив, що засідання може відбутись у четвер-п'ятницю.

"У нас планується засідання Верховної ради десь в четвер-п’ятницю цього тижня. Тому я сподіваюсь, що буде винесена кандидатура і парламент зможе затвердити кандидатуру міністра з питань енергетики та екології. Подивимось (хто, - ред.), йде відбір кандидатів, є декілька потенційних претендентів", - заявив Герус.

Нагадаємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу президент заявив, що про імпорт електроенергії з Росії не може йтися в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі та шахтарі залишаються без роботи.

Згідно з офіційним протоколом Всеукраїнського зібрання працівників вугільної промисловості 25 лютого 2020 року президент Зеленський доручив зупинити з 1 березня поточного року імпорт електроенергії з Росії та Білорусі та завантажити вугіллям вітчизняні ТЕС.

Імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки "поправці Геруса". Зростання російського імпорту призвело до обмеження потужностей українських енергопідприємств та зниження рівня споживання вугілля вітчизняними ТЕС.

Радником Шмигаля з енергетики став топменеджер компанії Ахметова, - "Схеми" "ДТЕК Енерго" почав реструктуризації позик через кризу в енергетиці та економіці
Новини України енергетикаАндрій Герус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся