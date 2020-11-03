У министра экологии подтвердили коронавирус

У министра экологии Украины Романа Абрамовского подтвердили заражение коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции и лечится дома.

Об этом Абрамовский сообщил в Facebook.

По его словам, его самочувствие удовлетворительное

При этом он добавил, что продолжает работать онлайн, все рабочие процессы он контролирует дистанционно.

Министр также отметил, что в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов действуют карантинные ограничения: температурный скрининг, ношение масок, соблюдение безопасной дистанции, ограничения личных контактов и дезинфекция помещений.

В админздании находятся только те сотрудники, которые выполняют критические функции. Остальные работают дистанционно.

Напомним, ранее стало известно, что два заместителя главы Офиса президента заразились коронавирусом. Среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

Кроме того, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

Добавим, что глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федоров заявил, что заразился коронавирусом.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Солодченко заразился COVID-19.