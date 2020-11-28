ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Министр здравоохранения Степанов излечился от COVID-19

Киев, Суббота 28 ноября 2020 11:48
Министр здравоохранения Степанов излечился от COVID-19
Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Коронавирусная инфекция ушла за две недели

Министр здравоохранения Максим Степанов излечился от COVID-19. Министр пожелал скорейшего выздоровления всем, кто заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сказал время брифинга.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет, тоже скорейшего выздоровления", - сказал министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции дома. Все это время он продолжал проводить ежедневные брифинги, на которых сообщал о ситуации с заболеваемостью по стране.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 28 ноября сообщил, что в Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраинывирусКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь