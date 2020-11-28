ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міністр охорони здоров'я Степанов вилікувався від COVID-19

Субота 28 листопада 2020 11:48
Міністр охорони здоров'я Степанов вилікувався від COVID-19
Автор: Олександр Білоус

Коронавірусна інфекція пішла за два тижні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилікувався від COVID-19. Міністр побажав якнайшвидшого одужання всім, хто заразився коронавірусною інфекцією.

Про це він сказав час брифінгу.

"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж якнайшвидшого одужання", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлений коронавірус і він знаходиться на самоізоляції будинку. Весь цей час він продовжував проводити щоденні брифінги, на яких повідомляв про ситуацію з захворюваністю по країні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 28 листопада повідомив, що в Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадків коронавірусної інфекції. Це новий рекорд по захворюваності COVID-19.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде нокдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивирусКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся