Министр здравоохранения провалил тест страны на COVID-19, - Двулит

Фото: Марьяна Двулит (пресс-служба)

Сейчас ситуация в медицинских учреждениях является беспрецедентной за весь период пандемии. Новый антирекорд заболеваемости COVID-19 в Украине - результат бездействия Министерства охраны здоровья.

Об этом заявила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, кандидат в депутаты Киевсовета от партии "За майбутнє" Марьяна Двулит.

"Мы имеем патовую ситуацию с пандемией. 17 тысяч медиков заболели коронавирусом. Больницы переполнены и недооснащены. Длительные очереди на бесплатные тесты. Семейные врачи на сегодня отказывают людям в госпитализации. К нам обращаются пациенты и просят: "Заберите в больницу! Как нам лечиться?" Как акушер-гинеколог я фиксирую рост количества больных COVID-19 беременных женщин. Отсутствует четкий алгоритм действий, но мы должны оказывать квалифицированную помощь, чтобы погасить панику. У меня большой вопрос - почему чиновники Минздрава не использовали то время, что было для подготовки. Они действительно не знали, что такое будет? Или некогда было, потому что ходили по эфирам? Как так случилось?" - подчеркнула она.

По ее убеждению, сложившаяся ситуация - следствие бездействия Минздрава.

"Как господин министр мог допустить использование средств налогоплательщиков, выделенных для борьбы с пандемией, (а это 65 млрд грн) для строительства дорог? Где разрекламированная закупка аппаратов для проведения искусственной вентиляции легких? Где настоящая защита медработников? Как кандидат в депутаты Киевсовета и, в первую очередь, как врач, я призываю к немедленному проведению заседания СНБО относительно критической ситуации в Украине, замену руководителя Минздрава, обеспечение медиков всеми средствами защиты. Все больницы в государстве должны быть переведены в 100% режим госпитализации - все отделения. Почему медиков не собирают, не проводят тренировки по Украине? Мы выходим с голыми руками и по телефону консультируем людей", - добавляет она.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 5 397 новых случаев коронавируса. Это впервые с начала пандемии, когда число новых заболеваний превысило 5 тысяч.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+576) области, Киеве (+422), Одесской (+367), Сумской (+312) и Днепропетровской (+306) областях.