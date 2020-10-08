Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на COVID-19, - Двуліт

Фото: Мар'яна Двуліт (прес-служба)

Наразі ситуація в медичних закладах є безпрецедентною за весь період пандемії. Новий антирекорд захворюваності на COVID-19-19 в Україні - результат бездіяльності Міністерства охорони здоров'я.

Про це заявила кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, кандидат у депутати Київради від партії "За майбутнє" Мар'яна Двуліт.

"Ми маємо патову ситуацію з пандемією. 17 тисяч медиків захворіли на коронавірус. Лікарні переповнені і недооснащені. Тривалі черги на безкоштовні тести. Сімейні лікарі на сьогодні відмовляють людям в госпіталізації. До нас звертаються пацієнти і просять: "Заберіть в лікарню! Як нам лікуватись?" Як акушер-гінеколог я фіксую зростання кількості хворих на COVID-19 вагітних жінок. Відсутній чіткий алгоритм дій, але ми мусимо надавати кваліфіковану допомогу, аби загасити паніку. В мене велике питання - чому чиновники МОЗу не використали той час, що мали для підготовки. Вони дійсно не знали, що таке буде? Чи ніколи було, бо ходили по ефірах? Як так сталося?" - наголосила вона.

На її думку, ситуація, що склалася - наслідк бездіяльності МОЗ.

"Як пан міністр міг допустити використання коштів платників податків, виділених для боротьби з пандемією, (а це 65 млрд грн) для будівництва доріг? Де розрекламована закупівля апаратів для проведення штучної вентиляції легень? Де справжній захист медпрацівників? Як кандидат в депутати Київради і, в першу чергу, як лікар я закликаю до негайного проведення засідання РНБО щодо критичної ситуації в Україні, заміну керманича МОЗ, забезпечення медиків всіма засобами захисту. Всі лікарні в державі мають бути переведені в 100% режим госпіталізації - всі відділення. Чому медиків не збирають, не проводять тренування по Україні? Ми виходимо з голими руками і телефоном консультуємо людей", - додає вона.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.