У МЗС Чехії прокоментували, чого чекати від інтеграції України з ЄС та НАТО у 2024 році

Питання вступу до ЄС

Відповідаючи на питання чи наступного року з’являться важливі новини щодо європейської інтеграції України, Ліпавський зазначив, що "це залежить від того, наскільки союзники та члени ЄС зможуть домовитись".

Базуючись на висновках Комісії, міністр закордонних справ Чехії висловив думку про можливі переговори щодо вступу України до ЄС, підкресливши великі зусилля, які наша країна прикладає до цього процесу.

"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - підкреслив Ліпавський.

Можливі проблеми

Водночас він зазначив, що даний процес не буде безболісним, адже це спричинить ситуацію, яка спостерігалась з українським зерном на європейському ринку.

"Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти добрі рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - зауважив міністр закодонних справ Чехії.

Також Ліпавський наголосив, що Чехія - дуже конструктивний партнер України:

"Ми ваші фанати, ми лобіюємо вас і ось так ми це робимо".

Питання вступу до НАТО

Також міністр закордонних справ Чехії висловився щодо можливого прогресу з приводу запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

Він зазначив, що поки що говорити про це зарано і на цю мить потрібно бути "дуже практичними".

"Давайте шукати способи убезпечити Україну як таку, як відправити вам озброєння та боєприпаси. Давайте шукати способи реформування української держави всередині країни з погляду процесів та законів, забезпечувати сумісність між Україною та НАТО, це можна досить легко виміряти, і я думаю, що тут є політична воля", - підкреслив Ліпавський.

Він уточнив, що наразі було б помилкою зациклюватися "на формулюваннях" (мова про формулювання, що описують запрошення України до Альянсу - ред.).

