У МЗС Чехії прокоментували, чого чекати від інтеграції України з ЄС та НАТО у 2024 році

Чехія лобіює вступ України до ЄС. Водночас говорити про якісь зрушення у вступі України до НАТО зарано.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.
Відповідаючи на питання чи наступного року з’являться важливі новини щодо європейської інтеграції України, Ліпавський зазначив, що "це залежить від того, наскільки союзники та члени ЄС зможуть домовитись".
Базуючись на висновках Комісії, міністр закордонних справ Чехії висловив думку про можливі переговори щодо вступу України до ЄС, підкресливши великі зусилля, які наша країна прикладає до цього процесу.
"Нині це політичне рішення, яке також може бути непростим, але Чехія повністю підтримує українсько-європейську інтеграцію", - підкреслив Ліпавський.
Водночас він зазначив, що даний процес не буде безболісним, адже це спричинить ситуацію, яка спостерігалась з українським зерном на європейському ринку.
"Зараз ми бачимо, як транспортні компанії блокують дороги в Польщі, тож проблеми будуть, і нам треба мати багато політичної волі, щоб подолати ці проблеми, знайти добрі рішення для інтеграції України до європейських ринків, але я думаю, що загалом воля є", - зауважив міністр закодонних справ Чехії.
Також Ліпавський наголосив, що Чехія - дуже конструктивний партнер України:
"Ми ваші фанати, ми лобіюємо вас і ось так ми це робимо".
Також міністр закордонних справ Чехії висловився щодо можливого прогресу з приводу запрошення України до Альянсу на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.
Він зазначив, що поки що говорити про це зарано і на цю мить потрібно бути "дуже практичними".
"Давайте шукати способи убезпечити Україну як таку, як відправити вам озброєння та боєприпаси. Давайте шукати способи реформування української держави всередині країни з погляду процесів та законів, забезпечувати сумісність між Україною та НАТО, це можна досить легко виміряти, і я думаю, що тут є політична воля", - підкреслив Ліпавський.
Він уточнив, що наразі було б помилкою зациклюватися "на формулюваннях" (мова про формулювання, що описують запрошення України до Альянсу - ред.).
На початку листопада Єврокомісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що Будапешт виступає проти відкриття діалогу.
При цьому премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав топ-чиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті. Ба більше угорський прем'єр погрожує заблокувати рішення про початок переговорів про євроінтеграцію України на саміті ЄС, який пройде 14-15 грудня.
Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, 30 вересня 2022 року сталося відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Україна очікувала отримати запрошення на вступ до НАТО під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.
Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада. Рекомендації стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.
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