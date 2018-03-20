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Министр юстиции Норвегии ушла в отставку после скандала с оппозицией

НовостиПолитика    20.03.2018 - 11:20
Фото: Силви Листхауг (flickr.com/justisdepartementet)
Фото: Силви Листхауг (flickr.com/justisdepartementet)

Листхауг разместила пост, в котором обвинила оппозиционную партию в защите террористов

Министр юстиции Норвегии Силви Листхауг ушла в отставку после скандала с публикацией поста, в котором она обвинила оппозиционную Лейбористскую партию в защите прав террористов, передает местное издание Aftenposten.

Сообщается, что норвежский парламент сегодня планировал рассмотреть предложение по вотуму недоверия Листхауг в связи с публикацией вышеуказанного поста. Не дождавшись результатов, она назвала реакцию оппозиции "охотой на ведьм" и ушла в отставку.

Отметим, Листхауг находилась на должности министра юстиции 63 дня. Оппозиционные силы потребовали ее отставки после поста в Facebook, в котором она разместила фото боевиков аль-Шабааб и обвинила оппозиционную Лейбористскую партию в защите прав террористов. До этого лейбористы заблокировали лишение гражданства подозреваемых в терроризме без судебного разбирательства.

Напомним, ранее руководитель норвежской военной разведывательной службы Мортен Хага Лунде заявил, что РФ отрабатывала удары по Норвегии.

 

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Спикер норвежского парламента ушел в отставку
Теги: Норвегия, отставка, Терроризм
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