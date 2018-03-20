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Міністр юстиції Норвегії пішла у відставку після скандалу з опозицією

НовиниПолітика    20.03.2018 - 11:20
Фото: Сілві Лістхауг (flickr.com/justisdepartementet)
Фото: Сілві Лістхауг (flickr.com/justisdepartementet)

Лістхауг розмістила пост, в якому звинуватила опозиційну партію в захисті терористів

Міністр юстиції Норвегії Сілві Лістхауг пішла у відставку після скандалу з публікацією посту, в якому вона звинуватила опозиційну Лейбористську партію в захисті прав терористів, передає місцеве видання Aftenposten.

Повідомляється, що норвезький парламент сьогодні планував розглянути пропозицію щодо вотуму недовіри Лістхауг у зв'язку з публікацією зазначеного посту. Не дочекавшись результатів, вона назвала реакцію опозиції "полюванням на відьом" та пішла у відставку.

Зазначимо, Лістхауг перебувала на посаді міністра юстиції 63 дні. Опозиційні сили вимагали її відставки після посту в Facebook, в якому вона розмістила фото бойовиків аль-Шабааб і звинуватила опозиційну Лейбористську партію в захисті прав терористів. До цього лейбористи заблокували позбавлення громадянства підозрюваних у тероризмі без судового розгляду.

Нагадаємо, раніше керівник норвезької військової розвідувальної служби Мортен Хага Лунде заявив, що РФ відпрацьовував удари по Норвегії.

 

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Спікер норвезького парламенту пішов у відставку
Теги: Норвегия, отставка, Тероризм
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