Министр внутренних дел Украины назвал покушение на Бабченко попыткой дестабилизации Украины

Неудавшееся покушение было направлено на дестабилизацию общественного мнения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал покушение на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко попыткой дестабилизации Украины. Об этом Аваков написал на своей станице в Twitter.

По словам министра, такая акция свидетельствует о попутках агресора дестабилизировать украинское общество и изменить общественное мнение.

Покушение на убийство Аркадия Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - написал Аваков.

Арсен #Аваков: Замах на вбивство Аркадія Бабченка – спроба дестабілізації українського суспільства



https://t.co/MOtDfrLtgD pic.twitter.com/ILX3XHfgAA — МВС України (@MVS_UA) May 30, 2018

Напомним, вчера, 29 мая, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко получил три выстрела в спину на пороге парадного своего дома в Киеве.