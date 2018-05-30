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Министр внутренних дел Украины назвал покушение на Бабченко попыткой дестабилизации Украины

НовостиПолитика    30.05.2018 - 17:00
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)
Фото: Арсен Аваков (avakov.com)

Неудавшееся покушение было направлено на дестабилизацию общественного мнения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал покушение на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко попыткой дестабилизации Украины. Об этом Аваков написал на своей станице в Twitter.

По словам министра, такая акция свидетельствует о попутках агресора дестабилизировать украинское общество и изменить общественное мнение.

Покушение на убийство Аркадия Бабченко - попытка дестабилизации украинского общества, - написал Аваков.

Напомним, вчера, 29 мая, российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко получил  три выстрела в спину на пороге парадного своего дома в Киеве.

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Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Аркадий Бабченко, Министерство внутренних дел Украины, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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