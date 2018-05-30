Міністр внутрішніх справ України назвав замах на Бабченко спробою дестабілізації України

Невдалий замах було спрямоване на дестабілізацію громадської думки

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав замах на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченко спробою дестабілізації України. Про це Він написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами міністра, така акція свідчить про попутках агресора дестабілізувати українське суспільство і змінити громадську думку.

Замах на вбивство Аркадія Бабченко - спроба дестабілізації українського суспільства, - написав Аваков.

Арсен #Аваков: Замах на вбивство Аркадія Бабченка – спроба дестабілізації українського суспільства



https://t.co/MOtDfrLtgD pic.twitter.com/ILX3XHfgAA — МВС України (@MVS_UA) May 30, 2018

Нагадаємо, вчора, 29 травня, російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко отримав три постріли в спину на порозі під'їзду свого будинку в Києві.