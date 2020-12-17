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Министр внутренних дел США заразился COVID-19

Автор: РБК-Украина

Глава департамента внутренних дел США Дэвид Бернхардт получил положительный результат на коронавирус. У чиновника нет симптомов, он продолжает работать удаленно.

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Об этом сообщает The Washington Post.

До того, как президент Дональд Трамп провел в среду заседание Кабинета министров, 51-летнего Бернхардта проверили на COVID-19. В результате секретарь на заседании не присутствовал. До этого он два дня проводил встречи с сотрудниками.

"В настоящее время у него нет никаких симптомов, и он продолжит работать от имени американского народа, пока находится на карантине", - сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел Николас Гудвин. Он также отметил, что Бернхардт соблюдает все рекомендации и при необходимости консультируется с медиками.

Новость о заражении Бернхардта вызвала волну проверок среди чиновников, поскольку, несмотря на то, что многие работают удаленно, некоторые сотрудники продолжают регулярно приходить на работу.

Напомним, президент США Дональд Трамп готов вакцинироваться от коронавируса. Однако он это сделает, когда его врачи сочтут необходимым.

РБК-Украина писало, что компания Pfizer направила в больницы всех 50 американских штатов почти 3 миллиона доз вакцины от коронавируса для первой волны вакцинации.

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