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Министр внутренних дел США отверг обвинения в растратах

Новости » Политика    16.12.2018 - 09:33
Министр внутренних дел США отверг обвинения в растратах
Фото: Райан Зинке (flickr.com)

Зинке призвал Трампа "сосредоточиться на его достижениях"

Министр внутренних дел США Райан Зинке отверг обвинения в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Зинке отметил, что вынужден защищать себя и свою семью от ложных обвинений в растрате нескольких тысяч долларов. Он также посоветовал президенту США Дональду Трампу сфокусироваться на его достижениях за 30 лет государственной службы.

Министр внутренних дел США отверг обвинения в растратах

Напомним, ранее Трамп анонсировал отставку министра внутренних дел США. Он отметил, что Зинке покинет Администрацию, проработав министром почти два года.

"За время своего пребывания в должности Райан добился многого, и я хочу поблагодарить его за службу нашей стране", - добавил Трамп.

Отметим, в октябре американские СМИ писали, что Зинке мог злоупотреблять служебным положением. По данным The Washington Post, члены его семьи пользовались служебными автомобилями в личных целях. Также утверждалось, что Зинке во время отпуска нанимал телохранителя, что стоило американскому бюджету 25 тыс. долларов.

Ранее также стало известно, что новым главой аппарата Белого дома станет Мик Малвейни, который заменит на посту Джона Келли.

 

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