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Міністр внутрішніх справ США відкинув звинувачення у розтратах

Новини » Політика    16.12.2018 - 09:33
Міністр внутрішніх справ США відкинув звинувачення у розтратах
Фото: Райан Зінке (flickr.com)

Зінке закликав Трампа "зосередитися на його досягненнях"

Міністр внутрішніх справ США Райан Зінке відкинув звинувачення в розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Pокрема, Зінке зазначив, що змушений захищати себе і свою сім'ю від неправдивих звинувачень у розтраті декількох тисяч доларів. Він також порадив президенту США Дональду Трампу сфокусуватися на його досягненнях за 30 років державної служби.

Міністр внутрішніх справ США відкинув звинувачення у розтратах

Нагадаємо, раніше Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ США. Він зазначив, що Зінке покине Адміністрацію, пропрацювавши міністром майже два роки.

"За час свого перебування на посаді Райан домігся багато чого, і я хочу подякувати йому за службу нашій країні", - додав Трамп.

Зазначимо, у жовтні американські ЗМІ писали, що Зінке міг зловживати службовим становищем. За даними The Washington Post, члени його сім'ї користувалися службовими автомобілями в особистих цілях. Також стверджувалося, що Зінке під час відпустки наймав охоронця, що коштувало американському бюджету 25 тис. доларів.

Раніше також стало відомо, що новим главою апарату Білого дому стане Мік Малвейні, який замінить на посаді Джона Келлі.

 

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