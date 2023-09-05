Міністр великої війни. Чим запам’ятався Резніков в Міноборони у найважчий для України час

Верховна рада вже сьогодні планує звільнити Олексія Резнікова з посади міністра оборони, який у понеділок подав заяву про відставку. Президент Володимир Зеленський напередодні сказав, що назріла потреба замінити посадовця. Цьому передувала ціла низка гучних корупційних скандалів з закупівлями Міноборони.

Чим запам’ятався міністр оборони та що його може чекати далі - у матеріалі РБК-Україна.

Юрист, депутат, міністр: початок кар’єри Резнікова

Професійну кар’єру Олексій Резніков почав у юридичних фірмах майже відразу після отримання вищої правознавчої освіти. Вже у 2000 році заснував свою першу юрфірму "Правіс", у 2018 - став партнером у "Астерс". Спеціалізувався на вирішенні суперечок, фасилітації, встановленні фактів, підготовці мирових угод.

Паралельно з роботою адвокатом почав місцеву політичну діяльність, як депутат Київської міської ради (2008-2014), у 2014 році став заступником міського голови - секретарем КМР, працював над децентралізацією, місцевим самоврядуванням. З 2016 по 2018 роки - заступник голови КМДА.

Вперше міністром Олексій Резніков став 4 березня 2020 року. Його призначили у тоді новостворене Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і зробили віце-прем’єром. На цій посаді він серед іншого доклався до розробки форуму Кримської платформи.

Перед відходом він зазначив, що Україні "не підходить жодна з моделей врегулювання, доведеться віднайти свою власну". Тоді - ще до повномасштабного вторгнення - мова йшла про невійськові засоби. Зараз же звучить все більше голосів (зокрема секретаря РНБО Олексія Данілова), що принаймні Крим може бути повернутий силою зброї.

Віч-на-віч з росіянами у Мінську: часи у ТКГ

"З нового тут тільки модератори", - Олексій Резніков про роботу в ТКГ.

Уперше з росіянами віч-на-віч Олексій Резніков зіткнувся ще у 2019 році, до призначення міністром. Тоді президент Зеленський увів його до складу української делегації у Тристоронній контактній групі, що збиралася у Мінську. Резніков входив до складу політичної підгрупи.

Через деякий час Резніков став першим заступником, а далі - тимчасово очолив делегацію України у Мінську замість другого президента України Леоніда Кучми. Робочу динаміку у цьому переговорному органі він охарактеризував так: "відсутність прогресу і регресу". Українська сторона пропонувала перенести локацію з Мінська до Стамбула.

У 2021 році Зеленський вивів Резнікова зі складу переговорної групи, замінивши на Андрія Костіна. Тоді Росія "панічно тікала від відкритої розмови", сказав Резніков у 2022 році вже в якості голови Міноборони. Ця фраза пролунала за кілька днів до 24 лютого.

Тотальна оборона: Резніков після 24 лютого

"Олексій Юрійович, вони напали", Залужний у телефонному дзвінку Резнікову рано вранці 24.02.2022

Це мав бути звичайний день на посаді міністра оборони України, хоча загрозливі хмари вже скупчилися над Україною з трьох напрямків. Як згадує Резніков, він мав встати о шостій ранку, щоб звозити голів МЗС країн Балтії на Донбас. На восьму ранку був замовлений літак до Краматорська з "Жулян".

Та замість літака на Схід - термінова поїздка до МО під гуркіт перших вибухів. Всередині охорона була вже у шоломах, бронежилетах, з ріжками (де знаходяться патрони до зброї - ред.), з автоматами. Почали зводити захисні конструкції з мішків з піском. Кожне вікно ставало бойовою позицією, пригадує Резніков, навіть у його кімнаті.

Кабінет міністрів у перші години вторгнення поділили на "виїзний" та "київський". Резнікову випало залишатися в столиці. Ті, хто поїхав, мали повноваження приймати рішення, якщо зв’язку з Києвом не буде. Резніков, як він пізніше зізнався, через бойові дії був змушений діяти не за протоколом. Будівля на Повітрофлотському проспекті була однією з потенційних цілей.

"Якби ми дотримувалися його, то, будете сміятись, поїхали б до Гостомеля. Там знаходився закріплений за нами ЗКП МОУ (захищений командний пункт Міноборони - ред.). Половина Міністерства опинилася б майже в полоні". Тому працівники розійшлися по багатьох будівлям в Києві, що належать відомству.

Тим часом сам він дав команду роздавати зброю у військкоматах, бо там вже були великі черги. Тільки в Києві за дві доби роздали 20 тисяч Калашникових. Зростали й блокпости. Спочатку це було геть хаотично, потім ситуацію унормували за участі Нацполіції та Нацгвардії, пояснив Резніков.

Далі Міноборони працювало за законами воєнного часу. Але оскільки міністр був цивільною особою, то насамперед займався співпрацею з міжнародними партнерами щодо надання Україні сучасного озброєння у більших кількостях. Також він брав участь у кількох раундах перемовин з окупантами на території Білорусі й у Туреччині, у перші дні й тижні повномасштабної війни, але, як відомо, ті перемовини завершились безрезультатно.

З постачання Україні західної зброї дуже допомогли зустрічі у форматі "Рамштайн" (від назви американської авіабази у Німеччині - ред.), що мали на меті прискорити та уніфікувати постачання озброєнь Україні. Перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року. Згодом зустрічі стали щомісячними. Саме на "Рамштайні" Україна отримувала остаточну згоду на постачання HIMARS, снарядів калібру 155-мм, систем ППО NASAMS та Patriot і танків Leopard.

Шоломи, яйця та бронежилети: скандальні закупівлі у Міноборони

Була й низка не дуже приємних історій. Міноборони сколихнули кілька гучних корупційних скандалів через закупівлі, а також через корупцію у сфері мобілізації (у ВЛК та ТЦК).

У 2022-2023 роках журналісти-розслідувачі виявили, що МОУ нібито закуповувало:

яйця по 17 гривень за штуку. У ЗМІ їх вже охрестили "золотими";

кевларові шоломи за 468 доларів за штуку, причому такий самий контракт у 2022 році вартував 132 долари;

бронежилети, нижчі за клас захисту IV за понад 130 млн гривень, 100 з яких були привласнені. Товарознавча експертиза СБУ виявила, що реальна ціна жилетів - 25 млн гривень. Тобто один коштував 9 тисяч, а купували їх за 44 тисячі.

Внаслідок низки скандалів було звільнено заступника міністра В’ячеслава Шаповала та очільника відділу закупівель Богдана Хмельницького. 1 лютого 2023 року СБУ вручило обом підозри. Тоді вперше було піднято питання про можливу відставку Резнікова.

Сам міністр назвав скандал про яйця за 17 гривень фейком і сказав, що такої закупівлі узагалі не було (бо в акті Держаудиту, за його словами, це “документально не підтверджено”).

Турецькі куртки для бійців ЗСУ - які стали останнім цвяхом - закупили теж ще у 2022 році, але “дорогою” до України вони, як вказували журналісти, змінили свою вартість: з 29 аж до 86 доларів за одиницю і "зимових" нібито стали "літніми". Міністр Резніков відкинув звинувачення в корупції і невідповідності курток заявленим характеристикам.

Він навіть запропонував журналістам та нардепці Анастасії Радіній (голові Антикорупційного комітету Верховної ради) парі: якщо виявиться, що дійсно поставили 180 тисяч літніх курток замість зимових, то він піде з посади. Якщо ж навпаки - Радіна складе мандат, а журналіст УП Михайло Ткач - піде з видання і 3 роки не буде займатися журналістикою.

Після відставки очікується, що Олексій Резніков залишиться у команді нинішньої влади - може бути призначений послом України у Великій Британії. Де, за іронією долі, днями теж змінили міністра оборони.

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