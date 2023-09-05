Министр большой войны. Чем запомнился Резников в Минобороны в самое тяжелое для Украины время

Верховная рада уже сегодня планирует уволить Алексея Резникова с должности министра обороны, который в понедельник подал заявление об отставке. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что назрела необходимость заменить чиновника. Этому предшествовал целый ряд громких коррупционных скандалов с закупками Минобороны.

Чем запомнился министр обороны и что его может ожидать дальше – в материале РБК-Украина.

Юрист, депутат, министр: начало карьеры Резникова

Профессиональную карьеру Алексей Резников начал в юридических фирмах почти сразу после получения высшего правоведческого образования. Уже в 2000 году основал свою первую юрфирму "Правис", в 2018 - стал партнером в "Астерс". Специализировался на разрешении споров, фасилитации, установлении фактов, подготовке мировых соглашений.

Параллельно с работой адвокатом начал местную политическую деятельность, как депутат Киевского городского совета (2008-2014), в 2014 году стал заместителем городского головы - секретарем КГС, работал над децентрализацией, местным самоуправлением. С 2016 по 2018 годы - заместитель председателя КГГА.

Впервые министром Алексей Резников стал 4 марта 2020 года. Его назначили в тогда новосозданное Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и сделали вице-премьером. На этой должности он среди прочего приложился к разработке форума Крымской платформы.

Перед уходом он отметил, что Украине "не подходит ни одна из моделей урегулирования, придется найти свою собственную". Тогда - еще до полномасштабного вторжения - речь шла о невоенных средствах. Сейчас же звучит все больше голосов (в частности секретаря СНБО Алексея Данилова), что по крайней мере Крым может быть возвращен силой оружия.

Лицом к лицу с россиянами в Минске: времена в ТКГ

"Из нового здесь только модераторы", - Алексей Резников о работе в ТКГ.

Впервые с россиянами лицом к лицу Алексей Резников столкнулся еще в 2019 году, до назначения министром. Тогда президент Зеленский ввел его в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которая собиралась в Минске. Резников входил в состав политической подгруппы.

Через некоторое время Резников стал первым заместителем, а дальше - временно возглавил делегацию Украины в Минске вместо второго президента Украины Леонида Кучмы. Рабочую динамику в этом переговорном органе он охарактеризовал так: "отсутствие прогресса и регресса". Украинская сторона предлагала перенести локацию из Минска в Стамбул.

В 2021 году Зеленский вывел Резникова из состава переговорной группы, заменив на Андрея Костина. Тогда Россия "панически убегала от открытого разговора", сказал Резников в 2022 году уже в качестве главы Минобороны. Эта фраза прозвучала за несколько дней до 24 февраля.

Тотальная оборона: Резников после 24 февраля

"Алексей Юрьевич, они напали", Залужный в телефонном звонке Резникову рано утром 24.02.2022

Это должен был быть обычный день на посту министра обороны Украины, хотя угрожающие тучи уже скопились над Украиной с трех направлений. Как вспоминает Резников, он должен был встать в шесть утра, чтобы свозить глав МИД стран Балтии на Донбасс. На восемь утра был заказан самолет в Краматорск из "Жулян".

Но вместо самолета на Восток - срочная поездка в МО под грохот первых взрывов. Внутри охрана была уже в шлемах, бронежилетах, с рожками (где находятся патроны к оружию - ред.), с автоматами. Начали возводить защитные конструкции из мешков с песком. Каждое окно становилось боевой позицией, вспоминает Резников, даже в его комнате.

Кабинет министров в первые часы вторжения поделили на "выездной" и "киевский". Резникову пришлось оставаться в столице. Те, кто уехал, имели полномочия принимать решения, если связи с Киевом не будет. Резников, как он позже признался, из-за боевых действий был вынужден действовать не по протоколу. Здание на Воздухофлотском проспекте было одной из потенциальных целей.

"Если бы мы придерживались его, то, будете смеяться, поехали бы в Гостомель. Там находился закрепленный за нами ЗКП МОУ (защищенный командный пункт Минобороны - ред.). Половина Министерства оказалась бы почти в плену". Поэтому работники разошлись по многим зданиям в Киеве, принадлежащим ведомству.

Тем временем сам он дал команду раздавать оружие в военкоматах, потому что там уже были большие очереди. Только в Киеве за двое суток раздали 20 тысяч Калашниковых. Росли и блокпосты. Сначала это было совершенно хаотично, потом ситуацию унормировали при участии Нацполиции и Нацгвардии, пояснил Резников.

Далее Минобороны работало по законам военного времени. Но поскольку министр был гражданским лицом, то прежде всего занимался сотрудничеством с международными партнерами по предоставлению Украине современного вооружения в больших количествах. Также он участвовал в нескольких раундах переговоров с оккупантами на территории Беларуси и в Турции, в первые дни и недели полномасштабной войны, но, как известно, те переговоры завершились безрезультатно.

С поставками Украине западного оружия очень помогли встречи в формате "Рамштайн" (от названия американской авиабазы в Германии - ред.), целью которых было ускорить и унифицировать поставки вооружений Украине. Первое заседание состоялось 26 апреля 2022 года. Впоследствии встречи стали ежемесячными. Именно на "Рамштайн" Украина получала окончательное согласие на поставку HIMARS, снарядов калибра 155-мм, систем ПВО NASAMS и Patriot и танков Leopard.

Шлемы, яйца и бронежилеты: скандальные закупки у Минобороны

Был и ряд не очень приятных историй. Минобороны всколыхнули несколько громких коррупционных скандалов из-за закупок, а также из-за коррупции в сфере мобилизации (в ВВК и ТЦК).

В 2022-2023 годах журналисты-расследователи обнаружили, что МОУ якобы закупало:

яйца по 17 гривен за штуку. В СМИ их уже окрестили "золотыми";

кевларовые шлемы по 468 долларов за штуку, причем такой же контракт в 2022 году стоил 132 доллара;

бронежилеты, ниже класса защиты IV за более 130 млн гривен, 100 из которых были присвоены. Товароведческая экспертиза СБУ обнаружила, что реальная цена жилетов - 25 млн гривен. То есть один стоил 9 тысяч, а покупали их за 44 тысячи.

В результате ряда скандалов были уволены заместитель министра Вячеслав Шаповал и глава отдела закупок Богдан Хмельницкий. 1 февраля 2023 года СБУ вручило обоим подозрения. Тогда впервые был поднят вопрос о возможной отставке Резникова.

Сам министр назвал скандал о яйцах по 17 гривен фейком и сказал, что такой закупки вообще не было (потому что в акте Госаудита, по его словам, это "документально не подтверждено").

Турецкие куртки для бойцов ВСУ - которые стали последним гвоздем - закупили тоже еще в 2022 году, но "по дороге" в Украину они, как указывали журналисты, изменили свою стоимость: с 29 до 86 долларов за единицу и "зимних" якобы стали "летними". Министр Резников отверг обвинения в коррупции и несоответствии курток заявленным характеристикам.

Он даже предложил журналистам и нардепу Анастасии Радиной (главе Антикоррупционного комитета Верховной рады) пари: если окажется, что действительно поставили 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он уйдет с должности. Если же наоборот - Радина сложит мандат, а журналист УП Михаил Ткач - уйдет из издания и 3 года не будет заниматься журналистикой.

После отставки ожидается, что Алексей Резников останется в команде нынешней власти - может быть назначен послом Украины в Великобритании. Где, по иронии судьбы, на днях тоже сменили министра обороны.

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