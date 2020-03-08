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Міністр спорту Італії закликав призупинити італійський футбольний чемпіонат

Новини » Спорт     08.03.2020 - 16:19
Міністр спорту Італії закликав призупинити італійський футбольний чемпіонат
Ілюстративне фото (twitter.com/juventusfc)

Президента Італійської федерації футболу закликали припинити Серію А

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора закликав призупинити проведення чемпіонату країни з футболу Серії А в зв'язку поширенням коронавіруса. Про це повідомляє Football Italia.

За його словами, президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна повинен взяти на себе відповідальність і призупинити змагання до першого випадку інфікування гравця Серії А.

"Я поділяю думку Даміано Томмазі, президент Італійської асоціації гравців, і приєднуюся до його заклику припинити футбольну лігу. Я думаю, що президент Італійської федерації футболу (FIGC) Габріеле Гравіна зобов'язаний ще раз подумати, не чекаючи першого випадку зараження гравця в чемпіонаті Італії, перш ніж взяти на себе цю дуже серйозну відповідальність", - повідомив Спадафора.

Зазначимо, 8 березня в італійській Серії А заплановано проведення перенесених матчів 26-го туру "Парма" - СПАВ, "Мілан" - "Дженоа", "Сампдорія" - "Верона", "Удінезе" - "Фіорентина" і "Ювентус" - "Інтер", 9 березня має відбутися гра "Сассуоло" - "Брешія".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 4 березня уряд Італії прийняв рішення про проведенні всіх поєдинків чемпіонату Італії з футболу при порожніх трибунах як мінімум до 3 квітня. При цьому Серію А тоді відмовилися переносити.

Зазначимо, станом на ранок 8 березня в Італії було зафіксовано 5883 випадку коронавіруса. Це є найбільшим показником у Європі, де сумарна кількість захворювань перевищила 9 тисяч осіб.

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