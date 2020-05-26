Министр Шотландии ушел в отставку из карантинного скандала с советником Джонсона

Фото: Дугласс Росс (facebook.com/DouglasRoss4Moray)

Дуглас Росс остается членом парламента

Младший министр Шотландии Дуглас Росс подал в отставку. Причиной такого решение является отказ советника премьер-министра Британии уйти с должности после нарушения карантинных мер.

Об этом сообщает ВВС.

При этом отмечается, что Росс остается членом парламента.

Отметим, старший помощник Бориса Джонсона Доминик Каммингс в марте уехал из Лондона к родителям в графство Дарем, несмотря на запрет на передвижение. После этого некоторые британские политики заявили, что он должен уйти в отставку.

Каммингс заявил, что поехал на семейную ферму в 320 километрах от Лондона, так как считал это место безопасным для его семьи. Он не жалеет о своей поездке и не собирается уходить из-за этого в отставку.

Напомним, Борис Джонсон отказался увольнять Доминика Камминга.

Кроме того, в конце марта коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Добавим, что после перенесенной болезни у Бориса Джонсона ухудшилось зрение.

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Автор: Валерия Мрачковская