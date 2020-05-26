Міністр Шотландії пішов у відставку з карантинного скандалу з радником Джонсона

Фото: Дугласс Росс (facebook.com/DouglasRoss4Moray)

Дуглас Росс залишається членом парламенту

Молодший міністр Шотландії Дуглас Росс подав у відставку. Причиною такого рішення є відмова радника прем'єр-міністра Британії піти з посади після порушення карантинних заходів.

Про це повідомляє ВПС.

При цьому наголошується, що Росс залишається членом парламенту.

Зазначимо, старший помічник Бориса Джонсона Домінік Каммінгс в березні виїхав з Лондона до батьків у графство Дарем, незважаючи на заборону на пересування. Після цього деякі британські політики заявили, що він повинен піти у відставку.

Каммінгс заявив, що поїхав на сімейну ферму в 320 кілометрах від Лондона, так як вважав це місце безпечним для його сім'ї. Він не шкодує про свою поїздку і не збирається йти у відставку.

Нагадаємо, Борис Джонсон відмовився звільняти Домініка Каммінг.

Крім того, наприкінці березня коронавірусом заразився прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Додамо, що після перенесеної хвороби у Бориса Джонсона погіршився зір.

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Автор: Валерія Мрачковська