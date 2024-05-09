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Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва з не анонсованим візитом

Четвер 09 травня 2024 10:23
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Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва з не анонсованим візитом Фото: міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце (flickr.com/photos/foreignoffice)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце прибула до Києва з раніше не анонсованим візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Візит міністра відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні близько 1 500 учасників, в тому числі глав держав і урядів. Конференція запланована на 11 і 12 червня.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.

"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови", - заявила вона.

Крім того, політик бере участь у "Саміті міст і регіонів", який відбудеться у Києві.

Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва з не анонсованим візитом

Фото: Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва (tagesschau.de)

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина відіграє важливу роль у підтримці України, надаючи їй всебічну допомогу, включаючи військову, політичну та фінансову. Військова допомога від Німеччини має суттєве значення для обороноздатності України.

Нещодавно Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Окрім військової сфери, Німеччина активно підтримує євроінтеграційні прагнення України. Канцлер Олаф Шольц відіграв ключову роль у просуванні цього питання.

Водночас, не всі питання співпраці вирішені остаточно. Зокрема, дискусії щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus все ще тривають, попри те, що Шольц виступає проти.

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