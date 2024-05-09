Министр развития Германии прибыла в Киев с не анонсированным визитом

Министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев с ранее не анонсированным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Визит министра происходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая, как ожидается, соберет в Берлине около 1 500 участников, в том числе глав государств и правительств. Конференция запланирована на 11 и 12 июня.

По данным издания, переговоры Шульце в Киеве будут сосредоточены, среди прочего, на расширении украинской электросети с помощью Германии и подготовке квалифицированных рабочих.

"Люди здесь ежедневно отстраивают свою страну, они не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы была не только поддержка оружием, но и поддержка гражданского восстановления", - заявила она.

Кроме того, политик принимает участие в "Саммите городов и регионов", который состоится в Киеве.

Фото: Министр развития Германии прибыла в Киев (tagesschau.de)