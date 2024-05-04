Міністр повітряних сил США політав на F-16 під управлінням штучного інтелекту
Міністр повітряних сил США Френк Кендалл здійснив політ на винищувачі F-16, який управляв штучний інтелект. Ба більше, він навіть взяв участь в імітованому повітряному бою з іншим F-16, яким управляла людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Політ відбувався на базі повітряних сил США "Едвардс", яка розташовується посеред пустелі. Дозвіл бути свідками такого історичного польоту отримали тільки Associated Press та телеканал NBC.
Винищувач F-16 під назвою Vista, яким управляв штучним інтелектом, здійснював маневри на швидкості понад 885 кілометрів на годину, розповідає Associated Pres. Під час цих маневрів тиск на тіло Кендалла був у п’ять разів більший за силу тяжіння.
Другий F-16, яким кермувала людина, вступив із першим в імітований повітряний бій, намагаючись змусити штучний інтелект зайняти вразливе положення. Однак експеримент завершився успішно.
Vista є унікальною розробкою, яка є тільки в Сполучених Штатах. Програмне забезпечення вивчає величезні обсяги даних в симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів. Дані польотів знову повертаються в симулятор, після чого штучний інтелект їх ще раз обробляє.
Vista здійснила свій перший повітряний бій під керуванням штучного інтелекту у вересні 2023 року, і з того часу було лише близько двох десятків подібних польотів. Але програми так швидко вчаться на кожному бою, що деякі версії штучного інтелекту, які тестуються на Vista, уже перемагають людей-пілотів у повітряних боях.
Нагадаємо, у лютому 2023 року на авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача Vista X-62A. Політ тривав 17 годин.
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