Министр опроверг информацию о высоких ценах тока для промышленности

Фото: Игорь Петрашко (из открытых источников)

Петрашко также отметил, что цены имеют циклический характер

Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

"Это не соответствует действительности, что цены высокие для предпринимателей. Опять-таки, рынок в Украине построен достаточно специфично, здесь надо балансировать также ценами для населения", - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что цены имеют циклический характер и подчеркнул, что деятельность энергорынка законодательно зарегулирована.

"Цены имеют циклический характер достаточно. Нельзя видернуть одну точку какую-то на презентации и сказать, что цены растут. Правительство реагирует сейчас на эти вопросы совершенно правильно. Решить за неделю, за два невозможно. Законодательно урегулированы деятельность и энергорынка, и все остальное", - отметил Петрашко.

Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.