ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Министр опроверг информацию о высоких ценах тока для промышленности

Новости » Промышленность     06.05.2020 - 10:12
Министр опроверг информацию о высоких ценах тока для промышленности
Фото: Игорь Петрашко (из открытых источников)

Петрашко также отметил, что цены имеют циклический характер

Информация о высоких ценах на электроэнергию для промышленности не соответствует действительности. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире программы "Свобода слова", передает РБК-Украина.

"Это не соответствует действительности, что цены высокие для предпринимателей. Опять-таки, рынок в Украине построен достаточно специфично, здесь надо балансировать также ценами для населения", - сказал Петрашко.

Министр также отметил, что цены имеют циклический характер и подчеркнул, что деятельность энергорынка законодательно зарегулирована.

"Цены имеют циклический характер достаточно. Нельзя видернуть одну точку какую-то на презентации и сказать, что цены растут. Правительство реагирует сейчас на эти вопросы совершенно правильно. Решить за неделю, за два невозможно. Законодательно урегулированы деятельность и энергорынка, и все остальное", - отметил Петрашко.

Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения 70% украинцев ожидают веерных отключений электроэнергии, - опрос
Новости Украины Министерство экономического развития и торговлиЭлектроэнергияпромышленность
News
On Top