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Міністр спростував інформацію про високі ціни струму для промисловості

Новини » Промисловість     06.05.2020 - 10:12
Міністр спростував інформацію про високі ціни струму для промисловості
Фото: Ігор Петрашко (з відкритих джерел)

Петрашко також зауважив, що ціни мають циклічний характер

Інформація про високі ціни на електроенергію для промисловості не відповідає дійсності. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі програми "Свобода слова", передає РБК-Україна.

"Це не відповідає дійсності, що ціни найвищі для підприємців. Знову-таки, ринок в Україні побудований досить специфічно, тут треба балансувати також цінами для населення", - сказав Петрашко.

Міністр також зауважив, що ціни мають циклічний характер та наголосив, що діяльність енергоринку законодавчо зарегульована.

"Ціни мають циклічний досить характер. Не можна видернути одну точку якусь на презентації та сказати, що ціни ростуть. Уряд реагує зараз на ці питання абсолютно правильно. Їх вирішити за тиждень, за два неможливо. Є законодавчо врегульовані діяльність і енергоринку, і все інше", - зазначив Петрашко.

Нагадаємо, раніше екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявив, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.

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