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Министр образования получила еще одну должность в Кабмине

Новости » Политика    16.10.2019 - 14:52
Министр образования получила еще одну должность в Кабмине
Фото: Анна Новосад (twitter/bbc)

Она будет работать в составе Административного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий

В среду, 16 октября, Кабинет Министров Украины утвердил новый состав Административного комитета Национального совета по вопросам развития науки и технологий, в котором будет работать министр образования Анна Новосад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

Так, на заседании Кабмина были утверждены должности в ведомстве. Админкомитет по должности возглавила Новосад. Также в него вошли представители министерств и других ведомств, Областных госадминистраций, Киевской горгосадминистрации, вузов, Национальной академии наук и отраслевых академий. В общем Админкомитет насчитывает 24 человека.

"Нацсовет состоит из двух комитетов - Научного и Административного, каждый из которых имеет одинаковое количество членов. В Научный комитет входят ведущие украинские ученые, он обновляется каждые два года. Админкомитет формируется из представителей ЦОИВ и профильных учреждений, имеющих непосредственное влияние на принятие решений в сфере науки, а также региональных госадминистраций, на территории которых есть значительный научный потенциал. Поскольку состав правительства и других органов власти было обновлено, то мы должны были обновить и состав Админкомитета", - сказала Новосад.

Первое заседание Нацсовета под председательством премьер-министра Алексея Гончарука планируется на начало ноября.

Напомним, функция Национального совета по вопросам развития науки заключается в формировании политики в сфере науки и инноваций в Украине.

Также РБК-Украина сообщало, что русскоязычные школы перейдут на украинский язык с 2020 года. Школы с языками других нацменьшинств перейдут на государственный язык в 2023 году.

Кроме этого, ранее Новосад назвала количество украинских школ без интернета, а также заявила, что в следующем году из бюджета будет выделено 700 миллионов гривен на интернетизацию.

Министр образования назвала количество школ без интернета
Новости Украины МОНАнна Новосад
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