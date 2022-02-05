Министр обороны Великобритании может стать новым генсеком НАТО, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Дипломатические источники сообщили изданию, что государства-члены НАТО подняли вопрос о том, что Уоллес, бывший солдат, может занять пост, когда эта должность станет доступной.

Ранее ожидалось, что лорд Седвилл, бывший секретарь кабинета министров и советник по национальной безопасности, получит поддержку Бориса Джонсона в этой должности. Однако два источника сообщили, что ему будет трудно получить его, поскольку он не был ни главой правительства, ни важным министром.

Также ходили слухи, что этот пост может получить бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, но вряд ли он получит поддержку французов.

"Кэмерон не заинтересован, а Седвилл не был министром обороны или министром иностранных дел. Многие, в том числе зарубежные члены НАТО, предполагают, что это мог бы быть Бен Уоллес", - заявил источник.