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Министр обороны Великобритании может стать новым генсеком НАТО, - СМИ

Новина українською →
Великобритания, Суббота 05 февраля 2022 23:40
Министр обороны Великобритании может стать новым генсеком НАТО, - СМИ Фото: Бен Уоллес, министр обороны Великобритании (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять должность нового генерального секретаря НАТО. Как известно, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой Центрального банка Норвегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Дипломатические источники сообщили изданию, что государства-члены НАТО подняли вопрос о том, что Уоллес, бывший солдат, может занять пост, когда эта должность станет доступной.

Ранее ожидалось, что лорд Седвилл, бывший секретарь кабинета министров и советник по национальной безопасности, получит поддержку Бориса Джонсона в этой должности. Однако два источника сообщили, что ему будет трудно получить его, поскольку он не был ни главой правительства, ни важным министром.

Также ходили слухи, что этот пост может получить бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, но вряд ли он получит поддержку французов.

"Кэмерон не заинтересован, а Седвилл не был министром обороны или министром иностранных дел. Многие, в том числе зарубежные члены НАТО, предполагают, что это мог бы быть Бен Уоллес", - заявил источник.

На прошлой неделе Уоллес встречался со Столтенбергом и другими высокопоставленными лицами, чтобы обсудить украинский кризис. Пока неизвестно, хочет ли сам Уоллес получить знять этот пост.

Напомним, что Столтенберг назначен на новую должность. СМИ назвали кандидатов на его пост.

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