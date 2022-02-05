Міністр оборони Великобританії може стати новим генсеком НАТО, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Дипломатичні джерела повідомили виданню, що держави-члени НАТО підняли питання про те, що Уоллес, колишній солдат, може зайняти пост, коли ця посада стане доступною.

Раніше очікувалося, що лорд Седвілл, колишній секретар Кабінету міністрів і радник з національної безпеки, отримає підтримку Бориса Джонсона на цій посаді. Однак два джерела повідомили, що йому буде важко отримати його, оскільки він не був ні главою уряду, ні важливим міністром.

Також ходили чутки, що цей пост може отримати колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон, але навряд чи він отримає підтримку французів.

"Кемерон не зацікавлений, а Седвілл не був міністром оборони або міністром закордонних справ. Багато, в тому числі зарубіжні члени НАТО, припускають, що це міг би бути Бен Уоллес", - заявило джерело.