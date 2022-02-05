Міністр оборони Великобританії може стати новим генсеком НАТО, - ЗМІ
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес може обійняти посаду нового генерального секретаря НАТО. Як відомо, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг призначений новим главою Центрального банку Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Дипломатичні джерела повідомили виданню, що держави-члени НАТО підняли питання про те, що Уоллес, колишній солдат, може зайняти пост, коли ця посада стане доступною.
Раніше очікувалося, що лорд Седвілл, колишній секретар Кабінету міністрів і радник з національної безпеки, отримає підтримку Бориса Джонсона на цій посаді. Однак два джерела повідомили, що йому буде важко отримати його, оскільки він не був ні главою уряду, ні важливим міністром.
Також ходили чутки, що цей пост може отримати колишній прем'єр-міністр Девід Кемерон, але навряд чи він отримає підтримку французів.
"Кемерон не зацікавлений, а Седвілл не був міністром оборони або міністром закордонних справ. Багато, в тому числі зарубіжні члени НАТО, припускають, що це міг би бути Бен Уоллес", - заявило джерело.
Минулого тижня Уоллес зустрічався зі Столтенбергом та іншими високопоставленими особами, щоб обговорити українську кризу. Поки невідомо, чи хоче сам Уоллес отримати знати цей пост.
Нагадаємо, що Столтенберг призначений на нову посаду. ЗМІ назвали кандидатів на його посаду.