Министр обороны Турции обвинил Грецию в "угрожающем поведении"

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Греция демонстрирует "угрожающее поведение" для достижения "определенных целей". По его мнению, Греция "стремится" нарушать международное право.

Акар повторил ранее озвученное мнение о том, что острова не могут иметь континентального шельфа, добавив, что греки "продолжают свои провокационные действия" и "усиливают напряженность" в регионе, несмотря на "конструктивную, мирную позицию Анкары".

"Каждый раз мы подчеркиваем, что эти действия бессмысленны, ни одна угроза не влияет на нашу страну", - сказал он.

Отметим, 2 апреля патрульные катера Турции преследовали греческие суда береговой охраны, которые патрулировали район, пытаясь предупредить попадание мигрантов в Грецию.