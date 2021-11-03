Министр обороны Таран ушел в отставку: решение Рады

Парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана. Решение принято 3 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.
Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.
С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.
С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полгода - до апреля 2016-го.
"Слуга народа" поддержала назначение новым министром обороны Алексея Резникова, которого сегодня уволили с поста главы МинВОТ.