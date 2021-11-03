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Министр обороны Таран ушел в отставку: решение Рады

Автор: Анастасия Рокитна

Парламент отправил в отставку министра обороны Украины Андрея Тарана. Решение принято 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Отставку Тарана поддержали 341 народный депутат.

Что известно о Таране

Таран стал министром обороны в марте 2020 года. Его кандидатуру, которую предложил президент, поддержали 285 народных депутатов.

С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полгода - до апреля 2016-го.

Кто будет следующим министром обороны

"Слуга народа" поддержала назначение новым министром обороны Алексея Резникова, которого сегодня уволили с поста главы МинВОТ.

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Андрей Таран