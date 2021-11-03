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Міністр оборони Таран пішов у відставку: рішення Ради

Автор: Анастасія Рокитна

Парламент відправив у відставку міністра оборони України Андрія Тарана. Рішення прийнято 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Відставку Тарана підтримали 341 народний депутат.

Що відомо про Тарана

Таран став міністром оборони у березні 2020 року. Його кандидатуру, яку запропонував президент, підтримали 285 народних депутатів.

З 2011 по 2014-й Андрій Таран був представником Міністерства оборони при Представництві України при ООН.

З вересня по листопад 2015 року Таран працював у робочій підгрупі з питань безпеки в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську. Також у грудні 2015-го Таран зайняв посаду першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України, де пропрацював менш ніж півроку - до квітня 2016-го.

Хто буде наступним міністром оборони

"Слуга народу" підтримала призначення новим міністром оборони Олексія Резнікова, якого сьогодні звільнили з поста голови МінТОТ.

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Андрій Таран