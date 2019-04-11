Министр обороны Судана официально объявил о смене власти

В четвер, 11 апреля, министр обороны Судана Авад бен Ауф заявил, что по его распоряжению был арестован президент страны Омар аль-Башир в ходе военного переворота в Судане. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Отметим, Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста.

"Я объявляю о смене режима и об аресте ее главы", - сказал он в телевизионном обращении.

Напомним, сегодня в Судане произошел военный переворот. Командование армии решило отстранить президента Омара аль-Башира и его окружение. Также в ходе военного переворота были арестованы экс-министр обороны страны, действующий губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн. Есть сведения об аресте охраны президента и бывшего вице-президента страны Али Осман Таха.

РБК-Украина писало, что вчера у столице Судана Хартуме во время протестов погибли 11 человек, в том числе шесть сотрудников "правительственных сил". Для разгона демонстрантов на антиправительственных протестах полиция использовала слезоточивый газ.