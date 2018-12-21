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Міністр оборони США піде на пенсію у лютому 2019 року

Новини » Політика    21.12.2018 - 02:01
Міністр оборони США піде на пенсію у лютому 2019 року
Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Генерал Джеймс Меттіс іде на пенсію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс вийде на пенсію наприкінці лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Також Дональд Трамп зазначив, що скоро назве ім’я нового міністра оборони.

"Генерал Джеймс Меттіс буде йти у відставку, з відзнакою, в кінці лютого, після того, як служив моїй адміністрації в якості міністра оборони протягом останніх двох років. Під час перебування Джеймса, величезний прогрес був досягнутий", - написав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про можливість відставки міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що глава Пентагону Джеймс Меттіс може виявитися наступним, хто піде з адміністрації Білого дому.

Окрім того, у вересні 2018 року New York Times писала, що президент США не задоволений міністром оборони і "втомився від невигідних порівнянь з ним, як з більш зрілим чоловіком". Відставка Меттіса обговорювалася на тлі чуток про те, що Трамп збирається оновити свою адміністрацію перед виборами в листопаді.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДжеймс Меттіс
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