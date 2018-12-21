Міністр оборони США піде на пенсію у лютому 2019 року

Фото: Джеймс Меттіс (flickr.com-Jim Mattis)

Генерал Джеймс Меттіс іде на пенсію

Президент США Дональд Трамп повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс вийде на пенсію наприкінці лютого 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

Також Дональд Трамп зазначив, що скоро назве ім’я нового міністра оборони.

"Генерал Джеймс Меттіс буде йти у відставку, з відзнакою, в кінці лютого, після того, як служив моїй адміністрації в якості міністра оборони протягом останніх двох років. Під час перебування Джеймса, величезний прогрес був досягнутий", - написав він.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2018

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про можливість відставки міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Він заявив, що глава Пентагону Джеймс Меттіс може виявитися наступним, хто піде з адміністрації Білого дому.

Окрім того, у вересні 2018 року New York Times писала, що президент США не задоволений міністром оборони і "втомився від невигідних порівнянь з ним, як з більш зрілим чоловіком". Відставка Меттіса обговорювалася на тлі чуток про те, що Трамп збирається оновити свою адміністрацію перед виборами в листопаді.