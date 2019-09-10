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Министр обороны рассказал о главных шагах при реформировании ведомства

Новости » Политика    10.09.2019 - 15:52
Министр обороны рассказал о главных шагах при реформировании ведомства
Фото: Андрей Загороднюк (mil.gov.ua)

Загороднюк считает главным внедрение стандартов НАТО и борьбу с коррупцией в армии

Приоритетными шагами при реформировании Министерства обороны Украины являются внедрение стандартов НАТО и борьба с коррупцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, для эффективного реформирования ведомства необходимы действенные шаги. Об этом министр заявил во время встречи со стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Минобороны.

"Моим ключевым приоритетом является военнослужащие. Ценность их жизни и уважение к каждому из них, независимо от званий и должностей. Следующий приоритет - это стандарты НАТО, их внедрение во всех сферах деятельности украинского войска. И третье - это абсолютная, нулевая толерантность к коррупции в армии", - заявил Загороднюк.

Также министр заявил о поддержку со стороны правительства.

"Я постоянно встречаюсь с президентом Украины, недавно также встретился с премьер-министром, где мы обсуждаем необходимые шаги для укрепления наших вооруженных сил. Кроме того, мы имеем полную поддержку парламента, который сейчас готов на законодательном уровне поддерживать наши инициативы", - сказал Загороднюк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и НАТО договорились об активизации военной реформы. Также стороны договорились о продолжении практики совместной военной подготовки.

Также сообщалось, что в Румынии украинские морпехи примут участие в совместных учениях Platinum Eagle-2019. Учения пройдут с 10 по 20 сентября.

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