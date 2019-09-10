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Міністр оборони розповів про головні кроки при реформуванні відомства

Новини » Політика    10.09.2019 - 15:52
Міністр оборони розповів про головні кроки при реформуванні відомства
Фото: Андрій Загороднюк (mil.gov.ua)

Загороднюк вважає головним впровадження стандартів НАТО та боротьбу з корупцією в армії

Пріоритетними кроками при реформуванні Міністерства оборони України є впровадження стандартів НАТО і боротьба з корупцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, для ефективного реформування відомства необхідні дієві кроки. Про це міністр заявив під час зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня Комітету реформ Міноборони.

"Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повагу до кожного з них, незалежно від звань і посад. Наступний пріоритет - це стандарти НАТО, їх впровадження у всіх сферах діяльності українського війська. І третє - це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії", - заявив Загороднюк.

Також міністр заявив про підтримку з боку уряду.

"Я постійно зустрічаюся з президентом України, нещодавно також зустрівся з прем'єр-міністром, де ми обговорюємо необхідні кроки для зміцнення наших збройних сил. Крім того, ми маємо повну підтримку парламенту, який зараз готовий на законодавчому рівні підтримувати наші ініціативи", - сказав Загороднюк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна і НАТО домовилися про активізацію військової реформи. Також сторони домовилися про продовження практики спільної військової підготовки.

Також повідомлялося, що в Румунії українські військові візьмуть участь у спільних навчаннях Platinum Eagle-2019. Навчання пройдуть з 10 по 20 вересня.

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