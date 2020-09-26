Министр обороны раскрыл детали авиакатастрофы АН26 под Харьковом

Министр обороны Андрей Таран раскрыл детали крушения военного самолета АН26 в Харьковской области. Среди прочего, на месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков".

Об этом Таран рассказал во время брифинга на месте трагедии.

По его словам, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.

По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18:30 и до 23 часов, отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолет осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Около 20:38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем, однако был в целом спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке.

Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся. На месте трагедии спасатели продолжают разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков". Только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том, что произошло с АН26.

Отметим, правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы начала свою работу. Руководит комиссией вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Также РБК-Украина писало, что сегодня утром спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении.

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали, поиски 2 человек продолжаются.