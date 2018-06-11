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Министр обороны Молдовы заявил о поддержке Украины

НовостиПолитика    11.06.2018 - 13:48
Фото: Евгений Стурза (mil.gov.ua)
Фото: Евгений Стурза (mil.gov.ua)

Молдова выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины

Министр обороны Молдовы Евгений Стурза заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку страны. Об этом он сказал во время встречи с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком в Одессе, передает пресс-служба украинского ведомства.

"Молдова, как никто другой понимает, с чем пришлось столкнуться Украине, и выступает за скорейшее разрешение кризиса, сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, так же, как Молдова всегда знает, что Украина поддерживает нас", - подчеркнул Стурза.

Напомним, главы оборонных ведомств Украины и Молдовы Степан Полторак и Евгений Стурза проводят встречу в Одессе. Анонсировалось, что они обсудят текущие вопросы сотрудничества.

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Теги публикации: Министерство обороны РФ, Украина, Полторак, Молдова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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