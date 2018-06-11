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Міністр оборони Молдови заявив про підтримку України

НовиниПолітика    11.06.2018 - 13:48
Фото: Євген Стурза (mil.gov.ua)
Фото: Євген Стурза (mil.gov.ua)

Молдова виступає за збереження суверенітету та територіальної цілісності України

Міністр оборони Молдови Євген Стурза заявив, що Україна може розраховувати на підтримку країни. Про це він сказав під час зустрічі з головою Міноборони України Степаном Полтораком в Одесі, передає прес-служба українського відомства.

"Молдова, як ніхто інший розуміє, з чим довелося зіштовхнутися Україні, та виступає за швидше вирішення кризи, збереження суверенітету та територіальної цілісності України. Ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку, так само, як Молдова завжди знає, що Україна підтримує нас", - наголосив Стурза.

Нагадаємо, глави оборонних відомств України та Молдови Степан Полторак і Євген Стурза проводять зустріч в Одесі. Анонсувалося, що вони обговорять поточні питання співробітництва.

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Теги публікації: Министерство обороны РФ, Україна, Полторак, Молдова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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