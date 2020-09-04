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Министр обороны Ирака впервые приехал в Украину

Киев, Пятница 04 сентября 2020 11:31
Министр обороны Ирака впервые приехал в Украину
Фото: визит делегации Минобороны Ирака (mil.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Украину впервые с рабочим визитом прибыла делегация Минобороны Ирака. Украинская и иракская стороны подписали совместный меморандум в сфере военного сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Министры обороны Украины и Ирака - Андрей Таран и Джума Инад Саадун Аль-Джубури - в Киеве провели двусторонние переговоры и подписали меморандум о взаимопонимании в сфере военного сотрудничества.

"Подписание меморандума даст возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество между оборонными ведомствами двух стран, усилить партнерские отношения и обеспечить реализацию проектов в сферах, представляющих взаимовыгодный интерес", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны "подчеркнули значительный потенциал партнерства по обмену опытом ведения боевых действий, сотрудничества в направлении военного образования".

Фото: визит делегации Минобороны Ирака (mil.gov.ua)
Напомним, ранее в Киев прилетал заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биген.

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