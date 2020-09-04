Міністр оборони Іраку вперше приїхав в Україну

Фото: візит делегації Міноборони Іраку (mil.gov.ua)

В Україну вперше з робочим візитом прибула делегація Міноборони Іраку. Українська та іракська сторони підписали спільний меморандум у сфері військового співробітництва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Міністри оборони України та Іраку - Андрій Таран і Джума Інад Саадун Аль-Джубурі - в Києві провели двосторонні переговори та підписали меморандум про взаєморозуміння в сфері військового співробітництва.

"Підписання меморандуму дасть можливість продовжити взаємовигідну співпрацю між оборонними відомствами двох країн, посилити партнерські стосунки і забезпечити реалізацію проектів у сферах, які становлять взаємовигідний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони "підкреслили значний потенціал партнерства щодо обміну досвідом ведення бойових дій, співпраці у напрямку військової освіти".