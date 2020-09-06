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Министр обороны Германии допустила санкции по "Северному потоку-2"

Автор: РБК-Украина

Санкции могут ввести из-за отравления Алексея Навального

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает введения санкций против "Северного потока-2" из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, она готова к обсуждению таких санкций.

Об этом она заявила в интервью Reuters.

По словам Крамп-Карренбауэр, "Северный поток - 2" - не самый ее любимый проект.

"Для меня всегда было очевидно, что тут нужно учитывать обоснованные интересы в области безопасности стран Центральной Европы и Украины", - подчеркнула министр обороны Германии и глава партии Христианско-демократический союз (ХДС).

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Она добавила, что дальнейшие шаги Германии будут зависеть от Москвы, а применение химического оружия при отравлении Навального ставит Кремль перед "очень серьезными вопросами".

Reuters пишет, что сегодня министр иностранных дел Германии Хайко в интервью Bild am Sonntag заявил о надеждах, что Москва не заставит Берлин изменить позицию по "Северному потоку-2".

Напомним, ранее Bloomberg писал, что правящий блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не готовы поддержать санкции против "Северного потока-2".

Сегодня министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что версия о причастности Кремля к отравлению Навального представляется наиболее правдоподобной.

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Новости Украины НавальныйотравлениеСеверный поток-2Санкции