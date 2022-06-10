Министр обороны Британии прибыл в Украину. Встретился с Зеленским

"Оружие, финансы, санкции - три вещи, в которых Великобритания последовательно показывает свое лидерство в поддержке Украины. Ценим такую действительно настоящую, объединенную работу, когда слова, общение постоянно переходят в действия. Благодарен министру обороны Бену Уоллесу и его команде за этот визит, а также в целом Великобритании, правительству, премьер-министру за помощь", - написал Зеленский.

Напомним, недавно правительство Британии пообещало Украине поставить партию высокотехнологичных ракет Brimstone.

Добавим, в Минобороны Великобритании заявляли, что передадут Украине реактивные системы залпового огня M270 несмотря на новые угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина.

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