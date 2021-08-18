Министр обороны Афганистана призвал Интерпол арестовать бывшего президента Ашрафа Гани

Министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол задержать бывшего президента страны Ашрафа Гани. Он считает, что Гани "продал родину".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мохаммади.
«Торгующие и продающие родину должны наказываться и задерживаться», — написал Мохаммади.
Бисмилла Хан Мохаммади был назначен министром обороны Афганистана 19 июня 2021 года.
Напомним, что в воскресение, 15 августа, Ашраф Гани покинул страну. Это произошло перед наступлением талибов на Кабул. На данный момент неизвестно, в какую страну улетел бывшый президент Афганистана.