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Міністр оборони Афганістану закликав Інтерпол заарештувати колишнього президента Ашрафа Гані

Автор: РБК-Україна

Міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді закликав Інтерпол затримати колишнього президента країни Ашрафа Гані. Він вважає, що Гані "продав батьківщину".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Мохаммаді.

"Ті, хто торгує і продає батьківщину повинні каратися І затримуватися", - написав Мохаммаді.

Бісмілла Хан Мохаммаді був призначений міністром оборони Афганістану 19 червня 2021 року.

Нагадаємо, що в неділю, 15 серпня, Ашраф Гані покинув країну. Це сталося перед наступом талібів на Кабул. На даний момент невідомо, в яку країну полетів колишній президент Афганістану.

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ТалібанАфганистан