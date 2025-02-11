Міністр оборони США обговорить у Європі російсько-українську війну, - ЗМІ

Як пише видання, у Німеччині Гегсет відвідає штаб-квартиру Командування США в Європі (USEUCOM) і Африці (AFRICOM). Крім того, планує зустрітися з військовослужбовцями і провести з ними фізичне тренування.

Далі з ФРН глава Пентагону прибуде до Брюсселя, де візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО і зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG, або простіше кажучи, зустріч у форматі "Рамштайн"). У планах Гегсета обговорити необхідність збільшення витрат Альянсу на оборону.

"Будемо говорити про те, щоб Європа відігравала провідну роль в Україні", - заявив він в інтерв'ю Fox News.

Зустріч "Рамштайн" стане першою за нової адміністрації президента США Дональда Трампа і першою, яка пройде під керівництвом не США, а Великої Британії.

Днями в МЗС Британії заявили, що зустріч буде присвячена "пріоритетам для України", оскільки міжнародне співтовариство продовжує координувати умови для надання підтримки Києву в його боротьбі з незаконним вторгненням російського диктатора Володимира Путіна.