Министр обороны США обсудит в Европе российско-украинскую войну, - СМИ

Как пишет издание, в Германии Хегсет посетит штаб-квартиру Командования США в Европе (USEUCOM) и Африке (AFRICOM). Кроме того, планирует встретится с военнослужащими и провести с ними физическую тренировку.

Далее из ФРГ глава Пентагона прибудет в Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО и встрече Контактной группы по обороне Украины (UDCG или проще говоря встреча в формате "Рамштайн"). В планах Хегсета обсудить необходимость увеличения расходов Альянса на оборону.

"Будем говорить о том, чтобы Европа играла ведущую роль в Украине", - заявил он в интервью Fox News.

Встреча "Рамштайн" станет первой при новой администрации президента США Дональда Трампа и первой, которая пройдет под руководством не США, а Великобритании.

На днях в МИД Британии заявили, что встреча будет посвящена "приоритетам для Украины", поскольку международное сообщество продолжает координировать условия для оказания поддержке Киеву в его борьбе с незаконным вторжением российского диктатора Владимира Путина.